ASRock B850 Steel Legend WiFi

Säljes Moderkort Publicerad idag 13:21
Utgångspris: 1 600 kr
Antal bud: 1 st
dmr (Jocke)
Apr 2006
1768
2
-
Jönköping
Skickas
1

Hej!

Utbytt moderkort från ett garantiärende, oanvänt och så gott som nytt med tillbehör. Inget kvitto.

Påpekar också om ni är kunniga att ni uppdaterar bios till minst 3.40 enligt Asrocks rekommendationer för prestanda och stabilitet.

Skickar som postpaket genom PostNord och bjuder på frakten. Kör över helgen så får vi se, säljer till vem jag vill eller ingen etc etc. Betalning sker via Swish.

Ses i kommentarerna!

