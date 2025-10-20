Corsair K95 RGB Platinum, Noctua/Corsair fläktar
Corsair K95 RGB Platinum / fötterna som vinklar tangentbordet är borta så det ligger platt på skrivbordet. Handledsstödet funkar men har två plastbitar på baksidan som är borta.
Noctua NF-A14 PWN / använd cirka 3 månader, inget att anmärka.
Noctua NF-B9-1600 / oanvänd.
2st Corsair RS120 ARGB Svart / oanvända.
