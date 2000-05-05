Marknad Garderobsrensning

13700k, Rog Ally, Hörlurar

Säljes Garderobsrensning Publicerad idag 16:59
Pris:  1 300 kr
Rawman13 (Viktor)
Maj 2014
Stockholm, Solna
Tänkte ta och göra mig av med lite saker som bara ligger på hyllan.

En 13700k, har funkat fint för mig senaste 2 åren. Köpt i andra hand. Sitter på ett B760M PG SONIC WiFi som blivit repat 🫣 och inte längre bootar, men någon kanske kan lyckas få igång det. Prisidé 1300:-

Rog ally med fodral och laddare. Har kört bazzite på den och gillat den när man är bortrest men har använt för lite annars. Prisidé 2500:-

Beyerdynamic DT 770 Pro 250 ohm. Prisidé 700:-
Sennheiser HD598SR. Saknar kabel. Prisidé 500:-

Google Stadia Kontroller. Bluetooth uppdaterad. Prisidé 300:-

Finns i Solna. Föredrar upphämtning, men frakt kan ordnas på köparens bekostnad.

