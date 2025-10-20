Gamingdator 3070ti/5700x/32gb ram

Nu är det dags för mitt förra bygge att få ett nytt hem. Har fungerat felfritt i alla år, grafikkortet och processorn har båda undervoltats sedan inköp.

CPU: AMD 5700X (Köpt på Inet 2022 november)

CPU fläkt: Dark Rock 4 pro (Köpt på Webhallen 2020 mars)

Grafikkort: Asus TUF 3070 Ti (Köpt på Webhallen 2022 december)

Moderkort: ASUS PRIME X470-PRO (Köpt på Inet 2018 april)

Ram: Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL 16 Renegade (Köpt på Inet 2023 mars)

Hårddisk: Samsung 850SSD 500GB (Uppskattas vara ca 7-8 år)

PSU: Corsair RM750x (Köpt på Webhallen 2020)

Chassi: Fractal Design Define R5 Svart (Köpt på Komplett 2016 november)

DVD-spelare: Samsung Dvd-Writemaster (Kommer dessvärre inte ihåg när denna köptes)

Fläktar i chassi: 2x 140mm PWM Noctua (Köpt på Webhallen 2020 januari)

Windows är äkta och borttaget från mitt microsoft-konto så det ska inte vara några problem.

Kartong till grafikkort + annat finns för den som är intresserad.

Datorn skickas inte utan hämtas i Älvsjö, söder om Stockholm.

Startbud: 5000kr

Jag förbehåller mig rätten att välja köpare.