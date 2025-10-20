Gamingdator 3070ti/5700x/32gb ram
Nu är det dags för mitt förra bygge att få ett nytt hem. Har fungerat felfritt i alla år, grafikkortet och processorn har båda undervoltats sedan inköp.
CPU: AMD 5700X (Köpt på Inet 2022 november)
CPU fläkt: Dark Rock 4 pro (Köpt på Webhallen 2020 mars)
Grafikkort: Asus TUF 3070 Ti (Köpt på Webhallen 2022 december)
Moderkort: ASUS PRIME X470-PRO (Köpt på Inet 2018 april)
Ram: Kingston Fury 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL 16 Renegade (Köpt på Inet 2023 mars)
Hårddisk: Samsung 850SSD 500GB (Uppskattas vara ca 7-8 år)
PSU: Corsair RM750x (Köpt på Webhallen 2020)
Chassi: Fractal Design Define R5 Svart (Köpt på Komplett 2016 november)
DVD-spelare: Samsung Dvd-Writemaster (Kommer dessvärre inte ihåg när denna köptes)
Fläktar i chassi: 2x 140mm PWM Noctua (Köpt på Webhallen 2020 januari)
Windows är äkta och borttaget från mitt microsoft-konto så det ska inte vara några problem.
Kartong till grafikkort + annat finns för den som är intresserad.
Datorn skickas inte utan hämtas i Älvsjö, söder om Stockholm.
Startbud: 5000kr
Jag förbehåller mig rätten att välja köpare.