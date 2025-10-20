Mitt 4070Ti S mot ditt 5080 plus en värdig slant!

God dag kära sweclockare!

Här kommer en ödmjuk intressekoll! Sitter på ett Pny 4070Ti S verto oc Svart. Och undrar om de är någon som sitter på ett 5080 och känner att de inte används nog för att berättiga värdet! Bilder och mer info löser jag gladeligen om någon skulle nappa! Men kortet har varit undervoltat och fungerar felfritt!

Ser helst att kortet är svart o gärna utan massa rgb, men beggers and chosers osv... Mellanskillnaden tänker jag att vi kommer överens om tillsammans beroende på version etc!

Kommentarer om att prestandan är snarlik undanbedes👍