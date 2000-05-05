Google Pixel 6a, Gigabyte Pro, Conbee II, etc

Dags att rensa ut lite elektronik som bara ligger och skräpar, kanske kan få ett andra hem någon annanstans!

1. Conbee II - Zigbee USB gateway

Ny i förpackning, aldrig använd eller inkopplad överhuvudtaget.

200:-

2. Google Pixel 6a - köpt våren 2023, fungerar fint vad jag märkt. En liten spricka i högra hörnet av skärmen, påverkar inte användandet vad jag märkt, känner sprickan med nageln , men inget löst glas vad jag ser. Ej använd på 6 månader. USB-C - USB-C kabel medföljer.

300:-

3. Gigabyte G Pro keyboard - fint skick. Legat oanvänt 1 år, ej mycket använt överhuvudtaget. OBS! Ej original micro-USB-kabel.

Lägsta nypris i dagsläget på Prisjakt - 1105:-

350:-

4. Samsung Galaxy S8 - SM-G950F - 64 GB (+ 8GB SD-kort) fullt fungerande, uppgraderad med en custom rom till Android 13. Känns som det är bra batteri. Medföljer laddare och USB A/C-kabel. Felfri och hel skärm! OBS! En spicka på kameraglaset, men påverkar inte bilderna vad jag kan se. USB A/C kabel plus laddare medföljer.

300:-

5. Två stycken iPad 3rd generationen, wifi+mobilt. Dock är det ju 3G så det slutar ju snart att fungera

Nr 1: Toppenskick, haft skärmskydd, så borde vara helt repfritt under. Hel och ren. Laddar + kabel medföljer - 250:-

Nr 2. Fint skick, några svaga repor på skärmen plus färgrester på baksidan. Obs! Endast laddare medföljer. - 150:-

Batterierna verkar vara i bra skick fortfarande! På en dryg veckas standby har laddningen gått från 100% till 90%

6. Huawei 4G-router - E5372T - laddningsbar, micro-USB-kabel medföljer. Funkar i 6 timmar på en laddning. Testat den på en tågresa från norrland med Tele2 utan problem.

50:-

7. Garmin VivoActive 3 - träningsklockor. Med två laddningskablar. Tar laddning och fungerar, men osäkert hur länge de håller laddning.

Den vita har kortare armband, men fungerar fint på en normalgrov mans handled.

100:-/styck

8. iPhone 4 - A1332 - 16 GB - tar laddning och fungerar. Hel och knappt spår av användning på glasen, dock lite nött runtom metallramen. Med kartong. Skickar med laddare, men dock ingen kabel! Låst till Tele2 vad jag vet.

100:-

Observera att det är RIKTPRISER, ge ett bud så kör vi budgivning. Avslut på onsdag kväll.

Upphämtning föredras, med kan även skicka!