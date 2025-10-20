Marknad Datortillbehör

Nanoleaf smart golvlampa + desk dock set

Pris:  699 kr
Ny Nanoleaf smart golvlampa svart, nästan oanvänd. 699kr

Säljer en Nanoleaf smart golvlampa i nyskick. Köpt för några månader sedan och knappt använd.

Wi-Fi styrning via app (Google Home, Apple HomeKit, Alexa).
Justerbar ljusstyrka och färgtemperatur.
Elegant och modern design.
Energieffektiv LED med lång livslängd.

Säljer också: Nanoleaf pegboard desk dock (set om 2). Som ny, använd några gånger.
Kan köpas individuellt (1st för 499kr), men 2st föredras.
Set om 2 för 899kr.

Pris för både golvlampa + desk dock set: 1399kr.

