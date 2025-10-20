Nanoleaf smart golvlampa + desk dock set
Wi-Fi styrning via app (Google Home, Apple HomeKit, Alexa).
Säljer också: Nanoleaf pegboard desk dock (set om 2). Som ny, använd några gånger.
Ny Nanoleaf smart golvlampa svart, nästan oanvänd. 699kr
Säljer en Nanoleaf smart golvlampa i nyskick. Köpt för några månader sedan och knappt använd.
Justerbar ljusstyrka och färgtemperatur.
Elegant och modern design.
Energieffektiv LED med lång livslängd.
Kan köpas individuellt (1st för 499kr), men 2st föredras.
Set om 2 för 899kr.
Pris för både golvlampa + desk dock set: 1399kr.