Nanoleaf smart golvlampa + desk dock set

Ny Nanoleaf smart golvlampa svart, nästan oanvänd. 699kr

Säljer en Nanoleaf smart golvlampa i nyskick. Köpt för några månader sedan och knappt använd.

Wi-Fi styrning via app (Google Home, Apple HomeKit, Alexa).

Justerbar ljusstyrka och färgtemperatur.

Elegant och modern design.

Energieffektiv LED med lång livslängd.

Säljer också: Nanoleaf pegboard desk dock (set om 2). Som ny, använd några gånger.

Kan köpas individuellt (1st för 499kr), men 2st föredras.

Set om 2 för 899kr.

Pris för både golvlampa + desk dock set: 1399kr.