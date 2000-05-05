ExerRing stl 7 & 12

Backade projektet på kickstarter och fick ringarna levererade i början av året.

De var buggiga i början med oregelbunden registrering av värden osv så vi slutade använda de efter några dagar.

Verkade ett tag som de övergett projektet när de slutade vara aktiva på Discord men nu ska de ha släppt ny firmware och nya uppdateringar på både iOS och Android samt svarat folk på discord igen.

Vet inte om de har blivit bättre efter detta. Vi trivdes aldrig riktigt med att ha aktivitetsringar på oss så de har bara blivit liggandes efter vi testade de.

Men är det någon som är sugen på att prova att ha ringar och är medveten om att de kanske inte fungerar till 100% skänker jag bort dessa.

Kan skickas mot fraktkostnad eller hämtas hos mig i Göteborg.