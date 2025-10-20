Dator utan fläkt och windows.

Hej, säljer lite delar och chassi då dem inte används längre. Allt utom kylare och windows.

Intel i7 9700k 8-core Max. turbohastighet 4.9 GHz, klockfrekvens 3.6 GHz LGA 1151 socket

MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON AC, S-115

MSI GeForce rtx 2060 gaming twin force

Corsair Vengeance RGB PRO 32 Gb (4x8 Gb)

Samsung 990 pro 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD helt ny oöppnad.

Chassi NZXT vitt.

Cooler Master B700 VER.2, 700W PSU

Ser gärna att det hämtas på plats!

Sakerna är köpt på olika sätt så kvitto finns inte på allt.