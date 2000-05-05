5x5 HP LTO-4 Ultrium Eco Case 1.6 TB, 7x 8GB DDR3L 1600 och lite till
Annonsen är verifierad via
Säljes Garderobsrensning Publicerad idag 15:37
Utgångspris: 500 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande
Logga in för att lägga ett bud.
0
- 5st lådor HP LTO-4 Ultrium Eco Case 1.6 TB med 5 kassetter var - startpris 2500kr/500kr styck
Hej på er, säljer då följande oanvända fina prylar:
- 5st lådor HP LTO-4 Ultrium Eco Case 1.6 TB med 5 kassetter var - startpris 2500kr/500kr styck
- 7st 8GB DDR3L 1600Mhz SODIMM - startpris 500kr, vill gärna sälja alla samtidigt
- 1st Fujifilm LTO Ultrium3 låda med 5 kassetter - startpris 150kr
- 1st Dell WD19S Docking Station 130w - startpris 500kr
Buda nedan eller skicka pm. Hämtas i mälarhöjden eller så kan jag skicka också.