5x5 HP LTO-4 Ultrium Eco Case 1.6 TB, 7x 8GB DDR3L 1600 och lite till

Hej på er, säljer då följande oanvända fina prylar:

- 5st lådor HP LTO-4 Ultrium Eco Case 1.6 TB med 5 kassetter var - startpris 2500kr/500kr styck

- 7st 8GB DDR3L 1600Mhz SODIMM - startpris 500kr, vill gärna sälja alla samtidigt

- 1st Fujifilm LTO Ultrium3 låda med 5 kassetter - startpris 150kr

- 1st Dell WD19S Docking Station 130w - startpris 500kr

Buda nedan eller skicka pm. Hämtas i mälarhöjden eller så kan jag skicka också.