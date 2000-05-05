Marknad Garderobsrensning

5x5 HP LTO-4 Ultrium Eco Case 1.6 TB, 7x 8GB DDR3L 1600 och lite till

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Garderobsrensning Publicerad idag 15:37
Utgångspris: 500 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande

Logga in för att lägga ett bud.

Profilbild av Denwo
Denwo (Dennis)
Medlem sedan
Jul 2010
Foruminlägg
81
Annonser
13
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Stockholm, Hägersten
Skickas & Avhämtning
0

Hej på er, säljer då följande oanvända fina prylar:

- 5st lådor HP LTO-4 Ultrium Eco Case 1.6 TB med 5 kassetter var - startpris 2500kr/500kr styck
- 7st 8GB DDR3L 1600Mhz SODIMM - startpris 500kr, vill gärna sälja alla samtidigt
- 1st Fujifilm LTO Ultrium3 låda med 5 kassetter - startpris 150kr
- 1st Dell WD19S Docking Station 130w - startpris 500kr

Buda nedan eller skicka pm. Hämtas i mälarhöjden eller så kan jag skicka också.

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer