LG OLED 65" B7 (inbränningar finns)

Med en tår och motvilligt säljer jag nu denna underbara tv, då den inte fick plats i nya lägenheten. Fick nedgardera till en 55:a istället.

LG oled 65" B7, inköpt 9 september 2018 men började först användas i februari 2019.

Röd led har lättare inbränningar från våra fantastiska nyhetskanaler (nyhetsmorgon vänster och rapport höger,). Inbränningen spiller ej över på övriga färger dock. Kört denna som daily driver och ingenting som stört oss. Vänligen se bilder.

Endast upphämtning i Järfälla (stor bil eller släp behövs).Väggfäste ingår ej.

Tänker mig bud och startar på 3000kr.