Marknad Grafikkort

Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC 8GB

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes Grafikkort Publicerad idag 08:52
Pris:  2 500 kr
Profilbild av gunnarviking
gunnarviking (Michael)
Medlem sedan
Jan 2016
Foruminlägg
35
Annonser
10
Marknadsbetyg
5,00 / 5
Skicka meddelande
Stockholm, Saltsjö-Boo
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
0

Säljer ett 3070 pga uppgradering. Kortet har fungerat fint sedan inköp.

Har ej originalkartong kvar men kan skicka med kartongen för det nya kortet.

Avhämtning i Saltsjö-Boo eller centrala Stockholm alternativt skickas.

Om det ska skickas står köparen för frakt. Kommer att skickas i kartong för det nya korten och eventuellt något skydd utanför i form av papp/plastpåsar för att skydda kartongen.

Hör av dig om du har frågor

https://www.webhallen.com/se/product/327278-Palit-GeForce-RTX...

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer