Söker 34” skärm och 2x16gb 32gb DDR4 Ram

Tjena!

Söker efter 34” skärm åt kompis som skall uppdatera för hemma kontoret / spelhörnan. Söker en 34” med VA panel eller idealt IPS skärm med 3440x1440 uppmäsning och åtminstone 144hz. Budget 2500kr och vore idealt att hämta nära Kungsbacka / Göteborg. Samsung och andra skärmar med 1000r kurvatur är ej av intresse.

Söker även DDR4 åt lilkusinen som nyligen fyllt år och önskar uppgradera sina ramminnen. Då han har ITX är 2x16gb krav. Budget 800kr