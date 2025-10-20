Samsung 55" | 8K QLED UHD | 120 Hz
Annonsen är verifierad via
Säljes TV-apparater Publicerad idag 16:56
Pris: 7 000 kr
0
✨ Specifikationer:
Medföljer:
Köptes för 27 500
Säljer min Samsung QE55QN750AT 55-tums premium 8K Neo QLED TV med fantastisk bildkvalitet och 120 Hz uppdateringsfrekvens. Den är i perfekt skick, knappt använd.
✨ Specifikationer:
- 8K Ultra HD (7680×4320)
- Neo QLED-panel för kristallklar kontrast och färgprecision
- HDR10+ och avancerad bildprocessning
-120 Hz uppdateringsfrekvens för mjuka rörelser och perfekt för gaming
Medföljer:
- One Connect Box AC220 (original)
- Originalfjärrkontroll
TV:n fungerar perfekt, ingen inbränning, inga repor. Perfekt för dig som vill ha bästa möjliga bild på 55 tum.
Köptes för 27 500
💰 Pris: 7 000 kr, först till kvarn