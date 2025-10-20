Samsung 55" | 8K QLED UHD | 120 Hz

Säljer min Samsung QE55QN750AT 55-tums premium 8K Neo QLED TV med fantastisk bildkvalitet och 120 Hz uppdateringsfrekvens. Den är i perfekt skick, knappt använd.

✨ Specifikationer:

- 8K Ultra HD (7680×4320)

- Neo QLED-panel för kristallklar kontrast och färgprecision

- HDR10+ och avancerad bildprocessning

-120 Hz uppdateringsfrekvens för mjuka rörelser och perfekt för gaming

Medföljer:

- One Connect Box AC220 (original)

- Originalfjärrkontroll

TV:n fungerar perfekt, ingen inbränning, inga repor. Perfekt för dig som vill ha bästa möjliga bild på 55 tum.

Köptes för 27 500

💰 Pris: 7 000 kr, först till kvarn