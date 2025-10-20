Marknad TV-apparater

Samsung 55" | 8K QLED UHD | 120 Hz

Annonsen är verifierad via IDkollen
Säljes TV-apparater Publicerad idag 16:56
Pris:  7 000 kr
Profilbild av KyoshiWarrior
KyoshiWarrior (Kyoshi)
Medlem sedan
Okt 2015
Foruminlägg
46
Annonser
4
Marknadsbetyg
-
Skicka meddelande
Västra Götaland, göteborg
Avhämtning
0

Säljer min Samsung QE55QN750AT 55-tums premium 8K Neo QLED TV med fantastisk bildkvalitet och 120 Hz uppdateringsfrekvens. Den är i perfekt skick, knappt använd.

✨ Specifikationer:
- 8K Ultra HD (7680×4320)
- Neo QLED-panel för kristallklar kontrast och färgprecision
- HDR10+ och avancerad bildprocessning
-120 Hz uppdateringsfrekvens för mjuka rörelser och perfekt för gaming

Medföljer:
- One Connect Box AC220 (original)
- Originalfjärrkontroll

TV:n fungerar perfekt, ingen inbränning, inga repor. Perfekt för dig som vill ha bästa möjliga bild på 55 tum.

Köptes för 27 500
💰 Pris: 7 000 kr, först till kvarn

Rapportera
Kommentarer till annonsen (0)
  • Bli först med att kommentera.
Läs fler kommentarer