Steam Remote Play Together lämnar beta

Steam-funktionen Remote Play Together öppnar upp möjligheten att spela lokal multiplayer tillsammans över internet. Det hela fungerar på så sätt att en dator agerar värdsystem och övriga deltagare i den lokala multiplayer-omgången deltar genom att spelsessionen strömmas online. Funktionen presenterades för ungefär en månad sedan och nu är den redo för skarp drift då den lämnar betastadiet.

Med den senaste versionen av Steam installerad kan en använda starta ett spel och bjuda in andra till att delta. När en användare accepterar inbjudan upprättas en session där värdsystemets spel strömmas till fjärrdeltagare som en videoström. Precis som med andra strömmande speltjänster som Google Stadia eller Playstation Now ställs höga krav på användarens nätverk och bredband för god bildkvalitet och låg latens.

Steam rekommenderar Ethernet-anslutning men uppger också att ett Wifi-nätverk över 5 GHz frekvensband ska räcka till för spel i upplösningen 1080p och 60 FPS. Valves rekommendationer för hårdvara är som minst en fyrkärnig processor och en grafikdel som kan hårdvaruaccelerera videokodning av formatet H.264.

En utökad möjlighet som introduceras med den skarpa lanseringen är att de mobila plattformarna Android och IOS kan delta i fjärranslutna spelsessioner. Via applikationen Steam Link kan mobila användare samt Raspberry Pi-användare delta och applikationen Steam Chat ger möjlighet till social interaktion.

För att fira att funktionen sjösätts erbjuder Valve reapriser på multiplayerspel. Utmärkta rabatterade spel inkluderar titlar som Cuphead, Overcooked, Towerfall Ascension och Crypt of the Necrodancer. Steam Remote Play Together finns tillgängligt i Steam-klienten för Windows, Linux och Mac OS.

Har du testkört Steam Remote Play Together? Hur fungerar det med din uppkoppling?