Samsung kan leverera SSD-lagring till nästa generations spelkonsoler

Blixtrande snabb SSD-baserad lagring står i centrum för både Playstation 5 och Xbox "Project Scarlett". Sony har lämnat mest detaljerade uppgifter om hur laddningstider och strömmande av data utvecklas från Playstation 4 till nästa års femte upplaga, vilket även letat sig ut på nätet i form av videodemonstrationer.

Exakt vilken teknik nästa generations spel konsoler tillämpar är däremot inte känt. Under SSD Forum i Tokyo ger Samsung dock starka antydningar om att företagets NVME-anslutna SSD-teknik sitter i åtminstone en av nästa års spelkonsoler. I den presentationsbild som läckt ut från tillställningen syns en spelkonsol och handkontroller som följer stilspråket hos Sony Playstation.

I samma presentationsbild jämför Samsung tiden det tar att starta en spelkonsol med deras NVME-SSD kontra klassiska hårddiskar och SATA-anslutna SSD-enheter. Systemets starttid anges till 49 sekunder med en mekanisk hårddisk, 29 sekunder med en SATA-SSD medan Samsungs NVME-SSD har en icke angiven starttid på ungefär en tredjedel jämfört med SATA-alternativet.

