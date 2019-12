Elgigantens artificiella Black Friday-kö sågas i forumet

Årets längsta fredag tjuvstartade redan i början av veckan hos många butiker, och på sina håll fortsätter reahögtiden helgen ut. Teknik till rabatterat pris lockar till diskussion och i forumets stora Black Friday-tråd tillkommer ständigt nya diskussioner, rekommendationer och fyndtips.

Elgiganten slog upp både fysiska och digitala butiksportar under torsdagskvällen och har sedan dess blivit en snackis i forumet. Sedan öppnandet har bolaget exempelvis sålt spelkonsolen Xbox One S All-Digital Edition för under tusenlappen, men mellan fynd och köpsugna webbplatsbesökare lurade dock ett kösystem och långa väntetider, något som upprört många SweClockers-medlemmar.

Haha, låg ett Xbox i kassan när man väl om in hur nu det gick till. Tänkte surfa runt för se lite vad de har, men då åkte man ut och fick över en timme i kön trots det var 9 min när man öppnade ny browser 22.45.. Tack FELgiganten Kommit halvägs i kön på den browser som öppnades 22.02 otroligt att det fortfarande är över 1 timme kvar... - @kortleken

I den dedikerade tråden "Kö till hemsidan??" förvånas medlemmar över att det år 2019 finns kösystem hos webbutiker. Några spår också i att tilltaget innebär markant lägre försäljning, medan desto fler tror att det är ett knep för att kunder ska köpa mer.

Help klart PR knep. Efter 20 min i kö ska man känna sig tvungen att handla något för att inte "slösa bort" sin kö-tid/plats. - @Klubba

Konkret handlar det om en virtuell kö genom Queue-it.com, som alltså har som syfte att begränsa trafiken till en webbplats för att undvika överbelastning. Tillfälligt hög trafik är vanligt vid exempelvis biljettsläpp eller reor, men i forumet anades ugglor i mossen med fortsatt långa kötider redan vid 06:30-tiden på fredagen.

Elgigantens hemsida kör med Queue-it pga hård belastning.. klockan 06:30... Det känns rent spontant att det är en marknadsföringsgrej om att det ska upplevas som att varorna kommer ta slut fort. Eller så har de helt enkelt sjukt kassa servrar. Sjukt oavsett att få sitta i 30 min kö för att komma in på deras hemsida. - @Magnuss0n

Precis som i de fysiska varuhusen bjöd Elgigantens webbutik också på en kö vid kassan, men varor i den digitala varukorgen är inte reserverade. Medlemmen @Kallamamran beskriver syrligt och träffsäkert: "Detta betyder att allt man lagt i korgen kan vara, poff! borta när det är dags att betala, för att någon som stått före i betalningskön i princip har snott dina grejer ur korgen."

Surfa in på elgiganten.se och tryck på krysset, that's it, om du bara ska kolla runt. - @Dansken Vill du slippa kön på Elgiganten:

Lägg in 127.0.0.1 elkjobnordic.queue-it.net i i din hostfil. 1. Windows 8 och 10 har hostfilen - c:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts

2. Bara klistra in det i "Kör" och öppna med Notepad.

3. Sedan lägger du in 127.0.0.1 elkjobnordic.queue-it.net i filen längst ner och sparar - @Dr.Spike [...] Eller blockera adresserna assets.queue-it.net och elkjobnordic.queue-it.net i valfritt annons/skript blockerings plugin.- @Motorfilm

I Black Friday-tråden delades sedermera tips för att komma runt den artificiella köbildningen, som i skrivande stund inte dyker upp vid webbplatsbesök. För den som bara ville titta på sortimentet räckte dock att manuellt avbryta inladdning av sidan, medan blockerande av specifika adresser genom annonsblockerare eller i Windows hostfiler, innebar direkt åtkomst till webbutiken.

Elgiganten har nu har skickat ut e-post till berörda kunder och medlemmar, där företaget ber om ursäkt för väntetiderna under gårdagen. Den bakomliggande anledningen sägs vara "ett extremt högt tryck" i samband med öppnandet, något som kombinerades med teknikstrul. Problemen ska nu vara åtgärdade.

Har du stått och stampat i Elgigantens kö under rean? Hittade du en genväg eller annan butik, eller väntade du outtröttligt på din tur? Berätta i kommentarstråden!