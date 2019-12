Intel "Rocket Lake" tar ny arkitektur till entusiaster för första gången sedan 2015

Augusti år 2015 lanserade Intel den då nya arkitekturen Skylake på 14 nanometer, som ersatte Broadwell med samma tillverkningsteknik. Tanken var att efter detta gå över till 10 nanometer och uppdaterade arkitekturen Cannon Lake mot slutet av år 2016 eller början av 2017, något som inte blev fallet.

I brist på en riktig "Plan B" har Intel trampat vatten med Skylake, där antalet kärnor och klockfrekvenser skruvats upp i brist på alternativ. I början av år 2020 släpps processorfamiljen "Comet Lake", som ännu en gång nyttjar Skylake men skruvar upp antalet kärnor till tio.

År 2021 lanserar Intel uppföljaren "Rocket Lake", som väntas bli Intels första konsumentprocessor med stöd för PCI Express 4.0. Därtill tar den integrerade grafikkretsen steget upp till arkitekturen Gen12, det vill säga densamma som lägger grund för bolagets satsning på dedikerade grafikkort. Tillverkningstekniken förblir dock Intels 14 nanometer som introducerades september 2014.

Gällande arkitektur har det länge talats om att Rocket Lake blir ännu en iteration av Skylake. Dokumentation för Rocket Lake tyder på att så inte blir fallet och att processorfamiljen är en variant av Tiger Lake, som tillverkas på 10 nanometer och introduceras mot slutet av år 2020 för bärbara datorer.

