Till kvällen släpper Microsoft spelsamlingen Halo: The Master Chief Collection. Samlingen har sedan tidigare funnits tillgänglig för Xbox One, fast då utan spelet Halo: Reach som aldrig släppts utanför originalplattformen Xbox 360. Det blir det ändring på ikväll när Halo: Reach släpps till PC/Windows, dels som en del av The Master Chief Collection men även som fristående titel.

Halo: Reach blev den sista delen att utvecklas av seriens skapare Bungie under deras tid som en del av Microsoft. Spelet släpptes till Xbox 360 under 2010 och utspelar sig före händelserna i seriens första del Halo: Combat Evolved. Spelaren tar här rollen som Noble Six, en medlem i soldatenheten Noble Team som beger sig till planeten Reach som belägras av den utomjordiska rasen Covenant.

I egenskap av att nästan ha tio år på nacken är PC-versionen av Halo: Reach lättdrivet, vilket blir tydligt i spelets systemkrav. De rekommenderade kraven innefattar processormodeller med tio år på nacken. Sett till grafikkort är kraven något mer moderna, men innefattar flera år gamla grafikkretsar i mellanklassen.

Rekommenderade systemkrav

Komponent Systemkrav Processor Intel Core i7-870

AMD FX-4100 Grafikkort Nvidia Geforce GTX 560 Ti

AMD Radeon R7 360 Primärminne 8 GB Operativsystem Windows 7

Halo: Reach och The Master Chief Collection släpps ikväll klockan 19:00 svensk tid på Steam såväl som i Microsoft Store, där samlingen även ingår i Xbox Game Pass-prenumerationer. Priset för Halo: Reach är 99 kronor och det fullständiga paketet går loss på 399 kronor.

Har du varma minnen av Halo: Reach till Xbox 360 eller blir versionen till PC/Windows premiär för din del? Dela med dig i kommentarerna!