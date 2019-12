Swedbank aktiverar Apple Pay

De Swedbank-kunder som suktat efter att använda mobila betalningar via Apple Pay har tidigare fått titta avundsjukt på kunder hos andra svenska banker. Swedbank har varit sena på att ta till sig Apple teknik, men meddelade i september att stödet var "på gång". Nu närapå två månader senare kan Swedbank-kunder aktivera Apple Pay.

Funktionen aktiveras genom att öppna Apples digitala plånbok Apple Wallet och trycka på plus-symbolen för att lägga till ett nytt kort. Genom att välja Swedbank och läsa in önskat kort via telefonens kamera aktiveras Apple Pay för valt kort, som då kommer användas för mobila betalningar via Apples mobila enheter.

Det som krävs för att kunna aktivera Apple Pay är en Iphone med operativsystemet IOS 11 eller senare. Produktfamiljer som stöds innefattar Iphone-telefoner med upplåsningsteknikerna Face ID eller Touch ID, Ipad-modeller med Face ID eller Touch ID, Apple Watch samt Mac-datorer vars tangentbord är utrustat med Touch ID.

