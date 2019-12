Svenska SFF-chassit Mjolnir i mål på Kickstarter

I forumet har datorbyggen i kompakt format varit ett hett diskussionsämne de senaste åren, där minimala Ghost S1 från svenska Louqe hällde bensin på elden genom utveckling med SweClockers medlemmar till hjälp. Thor Zone är en annan svensk chassimakare som i början av året var på tapeten med debutchassit Mjolnir, också det med liten volym och diskussion med forumet.

Med siktet inställt på 1,5 miljoner gräsrotsfinansierade kronor äntrade Mjolnir Kickstarter i början av 2019, men avbröt kampanjen redan en vecka senare. Nu har Thor Zone gjort ett andra försök genom samma webbplats, och redan elva minuter efter kampanjens öppnande nåddes målet på 585 000 kronor.

Således kommer produktionen av det 9,7 liter stora chassit att dra igång på allvar, och i skrivande stund har drygt 1,7 miljoner kronor samlats in från nära 450 tidiga beställare. Utöver en stämpel som ultrakompakt ska Mjolnir erbjuda stöd för kraftfulla komponenter genom valbara och välventilerade sidopaneler.

För den som föredrar ett estetiskt mer iögonfallande yttre finns även sidopaneler av härdat glas, medan ett RGB-belyst utförande också finns att tillgå. En tidigare revision av chassit skulle få en precisionsgjuten aluminiumstomme, men nu har företaget övergått till en gemensam tillverkningstyp för stomme och sidopaneler.

Produkten tillverkas fortfarande av aluminium och en tjocklek om 5 mm listas för de yttre väggarna, där CNC-fräsning nu är tillverkningsmetoden. Chassit mäter in på 209 × 131 × 354 mm (H × B × D) och under skalet finns en stomme med plats för moderkort enligt formfaktorn Mini ITX, som i SFF-manér monteras bredvid grafikkortet som ansluts via en PCI Express-kabel.

Stommen kan även roteras för att användaren ska kunna montera moderkort respektive grafikkort på önskad sida. Även när det kommer till kylning finns viss valfrihet och en sluten vattenkylare med 240 mm-radiator kan användas med en fläkt, alternativt en 120 mm-radiator eller luftkylare med låg profil.

När det kommer till kompatibilitet i övrigt är grafikkort begränsade till en längd om 334 mm och på lagringsfronten finns utrymme för dubbla 2,5-tumsenheter. Nätdelen kan vara av SFX-L-typ och monteras framtill i chassit, med en förlängningskabel som löper till nätbrunnen baktill.

Recensioner från diverse Youtube-kanaler utlovas inom den närmaste tiden, men kampanjen är i full gång fram till den 26 december. Mjolnir finns i tre gråsvarta nyanser och instegsmodellen har ett riktpris på 349 USD efter avslutad kampanj, vilket motsvarar drygt 4 000 kronor. På Kickstarter-sidan finns olika paket med något lägre priser och enligt prognos levereras dessa i maj 2020.

