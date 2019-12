Plex lanserar tjänst för strömmande film

Uppsättningen alternativ för strömmande film- och TV-tjänster har ökat rejält under senare år. Etablerade konkurrenter som Amazon Prime Video, Netflix och HBO Nordic har fått sällskap av andra stora aktörer som Disney+. Vad dessa tjänster har gemensamt är att de kommer med en månatlig abonnemangsavgift.

Nu meddelar Plex att företaget sjösätter en kostnadsfri filmtjänst som finansieras helt genom reklam. Tjänsten blir tillgänglig i ett flertal regioner, däribland Europa. Enligt Plex utgörs innehållet av både Hollywood-filmer och fritt tillgängliga filmer, och mer ska adderas över tid. Det verkar dock som att tillgängligheten är regionsbunden i någon utsträckning då filmer som länkas i blogginlägget inte är tillgängliga i Sverige.

Wait, are you going to be putting ads in my personal content?

Absolutely not! That would be a really terrible idea for many, many reasons. Your media collection—including your recorded movies and TV shows, home videos, photos, music collection, and more—will continue to stream to all of your devices ad-free. Unless, of course, you just happen to collect TV commercials in your personal media collection 😉

Reklamannonserna visas när uppspelningen av videoinnehåll startas samt under visningens gång. Enligt Plex ska förekomsten och längden för dessa annonser vara betydligt mindre än hos konkurrerande annonsfinansierade tjänster. Annonser kommer också bara visas för film och TV som strömmas via tjänsten, och användarens eget innehåll kommer inte drabbas av reklam.

Plex meddelar att detta bara är början och att tjänsten ska utvecklas kontinuerligt. Exempel på nya funktioner som tillkommer framöver är stöd för undertexter för fler språk, förbättringar gällande utforskande och sökning bland innehållet, med mera. Ytterligare information listas på tjänstens frågor och svar-sida.

