Mechwarrior 5 rekommenderar SSD-lagring

Den 10 december släpper Piranha Games Mechwarrior 5: Mercenaries, den första nya delen i serien på 17 år. Handlingen utspelar sig under år 3015 under det sista årtiondet av kriget som kallas Third Succession War. Spelaren sätter sig återigen vid spakarna för de mekaniska stridsmaskiner som kallas Battlemechs. Utöver en klassisk kampanj får spelet även spel med vänner i co-op online.

Grundkrav

Komponent Egenskap Processor Intel Core i3-7100/AMD Ryzen 3 1200 Grafikkort Nvidia Geforce GTX 770/AMD Radeon R9 280X Primärminne 8 GB Lagring 55 GB tillgängligt utrymme Gränssnitt DirectX 11 Operativsystem Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 (64-bitars)

Mechwarrior 5 får nu systemkrav som publiceras på spelets sida i Epic Games Store. Grundkraven är relativt milda med Intels tvåkärniga Core i3-7100 och AMD:s fyrkärniga Ryzen 3 1200 på processorsidan. Krav på antal kärnor är genomgående högre för AMD, något som kan bero på högre enkeltrådad prestanda i Intels läger. Sett till grafikkort är kraven milda med Geforce GTX 770 och Radeon R9 280X.

Rekommenderade systemkrav

Komponent Egenskap Processor Intel Core i7-6700K/AMD Ryzen 7 1700 Grafikkort Nvidia Geforce GTX 1070/AMD RX Vega 56 Primärminne 16 GB Lagring 55 GB tillgängligt SSD-utrymme Gränssnitt DirectX 11 Operativsystem Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 (64-bitars)

Det intressanta med systemkraven för Mechwarrior 5: Mercenaries visar sig istället med de rekommenderade kraven. De är inte intressanta för att de ställer särskilt höga krav på spelarens hårdvara, då Geforce GTX 1070 och Radeon RX Vega 56 hör hemma i prestandasegmentets nedre del.

Det är istället rekommendationen för lagring som sticker ut. Krav på ledig mängd lagringsutrymme är detsamma som hos minimumkraven, men här anges istället krav på SSD-baserad lagring. Detta antyder att mekaniska hårddiskar inte ger den optimala spelupplevelsen.

När Nvidia lanserade grafikkorten i Geforce RTX 2000-serien presenterades Mechwarrior 5 som en av titlarna som skulle bestyckas med stöd för ray tracing och AI-assisterad uppskalning i form av DLSS. Detta stöd tillkommer i en senare uppdatering där spelet också får stöd för DirectX 12. Vid lanseringen används DirectX 11.

Mechwarrior 5: Mercenaries släpps den 10 december i Epic Games Store. Priset för standardutgåvan blir 40,99 EUR, cirka 430 kronor. En Deluxe-utgåva med digitalt bonusmaterial blir också tillgänglig för 48,99 EUR, cirka 520 kronor.

