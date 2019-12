Detroit: Become Human får systemkrav inför PC-lanseringen

Under mars månad gick franska spelutvecklaren Quantic Dream ut med att tre av företagets tidigare Playstation-exklusiva titlar skulle lanseras till PC/Windows. De första två av dessa var Heavy Rain och Beyond: Two Souls som lanserats tidigare under året, med en tredje titel i 2018 års Playstation 4-titel Detroit: Become Human.

Lanseringsdatumet sattes till den 12 december 2019, men då utan uppgifter om systemkrav. Inför morgondagens lansering publicerar Quantic Dream uppgifter om hårdvaran som krävs. Detta görs dock inte på spelets butikssida i Epic Games Store utan i ett Twitter-inlägg. Utöver aningen höga minimikrav bör spelet flyta bra på de flesta spelriggar.

Minimum Spec:

OS: Windows 10 (64 bit)

Processor: Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz or AMD FX-8350, 4.2 GHz (6 to 8 logical cores minimum highly recommended)

Memory: 8GB RAM

Video: Nvidia GeForce GTX 780 or AMD Radeon HD 7950

Video RAM: 3GB or more

På processorsidan anges som minst en Intel Core i7-3770 med 3,4 GHz klockfrekvens, eller en AMD FX-8350 vid 4,2 GHz. Rekommendationen är också att processorn hanterar som minst 6 till 8 logiska kärnor, vilket alltså innefattar virtuella kärnor via flertrådad teknik. Krav på primärminne ställs till 8 GB.

Sett till grafikkort anges Nvidia Geforce GTX 780 eller AMD Radeon HD 7950 med 3 GB grafikminne eller mer. Steget upp till rekommenderade systemkrav är ganska blygsamt. På processorsidan rekommenderas en Intel Core i5-8400 vid 2,8 GHz eller en AMD Ryzen 5 1600. Specifikationen för primärminnet går upp till 16 GB.

Rekommenderad lägstanivå för grafikkort blir här istället mellanklassens Nvidia Geforce GTX 1060 eller AMD Radeon RX 580, med minst 4 GB grafikminne. Uppgifterna nämner inget om krav på lagringsutrymme. Företaget nämner dock att vidare detaljer om systemkrav publiceras efter lansering.

Detroit: Become Human släpps i morgon den 12 december i Epic Games Store. Priset hamnar på 39,90 EUR, motsvarande cirka 420 kronor.

