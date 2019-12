GOG firar rea med gratis Wasteland 2

Med vintersäsongen igång och juletid för dörren passar ett flertal spelbutiker på att anordna reaperioder. GOG vill inte vara sämre och i den egna butiken finns nu över 2 500 speltitlar vars priser är nedsatta med så mycket som 95 procent i vissa fall.

Några exempel på spel med nedsatt pris är Mutant: Year Zero - Road to Eden, vars prislapp ligger på klart överkomliga 184 kronor. Andra titlar innefattar Hellblade: Senua's Sacrifice för 107 kronor, What Remains of Edith Finch för cirka 85 kronor och Divinity: Original Sin 2 för cirka 261 kronor.

Om inte rabatterade spel är nog för att motivera besök i butiken kan gratisspelet Wasteland 2 vara det som krävs. Wasteland-seriens första del släpptes 1988 och agerade grundplåt för snarlika succéserien Fallout. Wasteland 2 släpptes ursprungligen under 2014 men fick en förbättrad version i form av Director's Cut året efter, vilken är den utgåva som erbjuds gratis här. Erbjudandet gäller till klockan 15:00 fredagen den 13 december.

Utvecklaren Inxile Entertainment arbetar för närvarande på seriens tredje del, med planerad lansering under år 2020. Wasteland 3 blir det första spelet som utvecklas under nya ägarna Microsofts fana.