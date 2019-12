Epic Games bjuder på gratisspel i 12 dagar

I spelbutiken Epic Games Store avslutades nyligen rean relaterad till The Game Awards som gick av stapeln den 13 december. Blott tre dagar efter denna rea sätter Epic julstämning i butiken med ett gratisspel per dag fram till årets slut.

Utdelningen av gratisspel inleds samma dag som julrean börjar i Epic Games Store. Det innebär att normala priser råder i två dagar mellan The Game Awards-rean avslutas och julrean påbörjas. Den som sneglat på spelköp bör med andra ord undvika större spelköp datumen 17–18 december.

Veckans gratistitlar i Epic Games Store är hyllade äventyrsserien The Wolf Among Us och pixelstöpt fängelseflykt i The Escapists. Epic avslöjar inte vilka titlar som utgör de tolv dagarnas gratiserbjudande, och sugna spekulanter får helt enkelt hålla ögonen på butiken mellan den 19 december till 1 januari 2020.