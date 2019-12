Google öppnar Stadia för alla Chromecast Ultra 

Googles nyligen lanserade speltjänst Stadia har fram till nu endast varit tillgänglig för den som köpte hårdvarupaketen Founder's Edition eller Premiere Edition. I dessa paket inkluderas bland annat mediaenheten Chromecast Ultra, vilken krävs för att kunna uppleva tjänstens högsta kvalitetsnivå.

If you have access to Stadia already, we have some good news to share. We have rolled out an update to existing Chromecast Ultras that allow them to work with Stadia. Grab your Stadia Controller, sync it to any Chromecast Ultra & start playing on an additional TV in your house.