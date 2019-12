Steam sammanfattar spelåret 2019

För den hårdvaruintresserade har 2019 varit ett innehållsrikt år, där AMD:s Ryzen-processorer och nya grafikkort varit en av de stora snackisarna. På spelfronten har trycket dock inte varit lika högt, vilket sannolikt beror på att många titlar ska släppas i samband med Playstation 5 och Xbox Series X som debuterar först mot slutet av 2020.

Det relativt tunna spelutbudet hindrar dock inte SweClockers medlemmar från att utse årets bästa spel, och omröstningen är i full gång fram till den 31 december. Valves spelplattform Steam dammar också av en tradition från 2018 och på en samlingssida presenteras de 100 bästsäljande spelen för 2019.

Listan avser de spel som genererat störst bruttointäkter under 2019 oavsett lanseringsår, vilka märks med platina-, guld-, silver- respektive bronsstämpel beroende på framgång. I den förstnämnda och mest sålda kategorin syns exempelvis de gamla gratistitlarna Dota 2, Destiny 2 och Counter-Strike: Global Offensive, men även långlivade Grand Theft Auto V.

Sekiro: Shadows Die Twice och Total War: Three Kingdoms är dock två titlar från det gångna året som också kvalar in till platina-plats. I guldlistan syns exempelvis färska Star Wars Jedi: Fallen Order samt Windows-portningen av Halo: Master Chief Collection. Snart fem år gamla The Witcher 3 och Rocket League är två andra exempel hemmahörande i samma kategori.

Guld- och platinaplatserna innehåller 12 spel vardera, medan silver och brons växer till 16 respektive 60 titlar. Bland sistnämnda återfinns färgstarka Rage 2 och radioaktiva Far Cry: New Dawn, men även kommande Cyberpunk 2077 som kan förköpas genom Steam. Både silver och brons bjuder på flera gamla titlar, såsom Team Fortress 2, Rust, Fallout 4 och Two Point Hospital.

Utöver de mest inkomstbringande titlarna listar Steam de mest populära nya släppen i kronologisk ordning, de bästsäljande VR-spelen samt varianter som lämnat Early access-läget med framgång. Exakt hur stora summor de olika listorna och pallplatserna innebär avslöjas inte, men Steam presenterar avslutningsvis en femte del tillsammans med mer konkreta siffror.

Delen avser de spel som haft flest samtidiga spelare under 2019, där 100 000 eller fler till exempel gäller Playerunknown's Battlegrounds – flerspelarfavoriten från 2018 som haft över 3 miljoner samtidiga spelare. I det mer konkreta spannet mellan 50 000 och 100 000 spelare återfinns den färska PC/Windows-varianten av populära Red Dead Redemption 2.

Vad tycker du om spelåret 2019? Är det någon 2020-lansering du ser fram emot extra mycket?