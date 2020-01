SSD-priser stiger med 40 procent under 2020

Den som byggde dator under 2019 kunde glädjas åt att priserna på all form av minne sjönk under året. Nu duggar rapporterna allt tätare om att trenden är på väg att vända och att en skarp prisuppgång på primärminne och SSD-enheter är att vänta under 2020.

Senast i raden är den taiwanesiska branschtidningen Digitimes, som rapporterar om att NAND-kretsar spås stiga med hela 40 procent under året. Det här är den minnestyp som används för lagring i alltifrån telefoner till surfplattor, minneskort och SSD-enheter för persondatorer.

Den projicerade ökningen kan sannolikt tillskrivas att de tre giganterna Samsung, SK Hynix och Micron skruvar ned produktionen för att pressa ned tillgången. Det är en metod minnesindustrin många gånger tidigare använt då minnespriserna sjunkit till låga nivåer och påverkat lönsamheten.

Rapporten kommer en månad efter att analytiker varnat om att DRAM, minnet som används i exempelvis DDR4, spås gå upp i pris med 30 procent under 2020. Det är dock möjligt att prisuppgången inte blir fullt så dramatisk. Enligt branschvetare kan Kinas inhemska tillverkning av DRAM komma att pressa ned priserna.

Har du köpt en ny SSD-enhet eller DDR4-minne under år 2019? Tänker du köpa på dig innan den förutspådda prisuppgången? Dela med dig i kommentarerna!