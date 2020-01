Intel Optane får PCI Express 4.0-stöd – med AMD-hårdvara

Minnestekniken 3D Xpoint har de senaste åren tagit plats i en rad produkter hemmahörande i Intels Optane-serier. I konsumentsammanhang finns både dedikerade lagringsenheter och mindre cache-enheter, avsedda för att accelerera mekanisk lagring. På serversidan finns även Optane-baserade primärminnen, som rymmer upp till 512 GB per modul.

Lagringsenheterna ansluts direkt till vanliga PCI Express-anslutningar, alternativt via M.2- eller U.2-diton, men gemensamt är kommunikation över gränssnittet PCI Express 3.0. Sedan en tid tillbaka erbjuder AMD dock det snabbare gränssnittet PCI Express 4.0, och nu avslöjas att andra generationens Optane är redo och levereras med stöd för detta.

@glcst would you like to test on gen2 pcie 4 capable optane ssd to see your code's potential? Then I can set that up for you. Send me a private email when you are ready... @axboe has his own...