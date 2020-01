Digitimes: "Ny Nintendo Switch till sommaren"

Under 2018 och början av 2019 florerade rykten om att Nintendo planerade att lansera uppgraderade modeller av den ursprungliga Switch-konsolen. Två av de tre rapporterade modellerna visade sig stämma då Nintendo lanserade Switch Lite i september 2019, i sällskap av en mer energieffektiv ersättare till originalet.

Modell nummer tre påstods vara en prestandamässigt uppgraderad variant av standardmodellen. Konsolen som fick smeknamnet Switch Pro, påstods vara på Nintendos ritbord under 2019. Bland annat rapporterade japanska speljournalisten Takashi Mochizuki att en Pro-modell är Nintendos strategi för att förlänga Switch-familjens livslängd.

I reported in Aug 2019: "Nintendo has ideas for further updates to the Switch lineup after those two models to make the platform’s lifecycle long"



DigiTimes on Jan 6: "Nintendo is reportedly planning to release in mid-2020 a new model of Switch"https://t.co/giypufcW4A