Samsung fokuserar på TV med QLED på CES

Samsung må ha många produktområden under sitt paraply, men på årets CES-mässa är det onekligen TV-apparaterna som tar mest plats på golvet. Företaget arbetar sedan ett antal år tillbaka med kvantpricksförstärkta LCD-paneler enligt sitt QLED-koncept på TV-fronten. Samsung har har även doppat tårna i Micro LED, vilket är en teknik företaget tror på för framtiden som en konkurrent till OLED.

För CES 2020 är Micro LED fortfarande en del av Samsungs repertoar, där företaget visar upp en ny 288-tums version av TV-konceptet "The Wall" som använder sig av paneltekniken. Utöver just "The Wall", som är uppbyggd av flera mindre moduler för att skapa den stora skärmytan, visar Samsung även upp icke-modulära modeller i mindre storlekar från 75-tum och uppåt.

De mindre Micro LED-panelerna från Samsung är tänkta att kunna användas i faktiska slutprodukter till konsumenter som mer traditionella TV-apparater. Än så länge är tekniken inte mogen nog för storskalig massproduktion, och det ser fortfarande ut att dröja ett par år innan de dyker upp i en riktig produkt.

Till dess att Micro LED blir klart för den stora massan fortsätter Samsung utvecklingen av sin QLED-teknik, och passar under mässan på att avtäcka det nya flaggskeppet Q950TS. Modellen erbjuds i storlekarna 75 samt 85 tum och är likt sin föregångare 8K-upplöst och har bakgrundsbelysning av typen FALD (full array local dimming).

Något som utmärker modellen är att den har väldigt tunna skärmkanter enligt ett koncept Samsung kallar "Infinity Screen", vilket innebär att själva bilden täcker nästan 99 procent av modellens framsida. Därtill har nykomlingen en tjocklek på endast 15 mm, vilket innebär att den kan hänga väldigt tätt mot en vägg.

Företaget har även uppgraderat systemkretsen i modellen, vilken nu utgörs av andra generationens Quantum Processor 8K. Med avsaknad av faktiskt videomaterial i 8K-upplösning använder sig Samsung av kretsen för att skala upp innehåll från lägre upplösningar med hjälp av olika algoritmer samt maskininlärning.

Samsung har även ingått ett samarbete med Amazon om att använda en komprimeringsteknik för att kunna strömma 8K-material från videotjänsten Amazon Prime. Tekniken, som företaget kallas AI Scalenet, ska halvera den faktiska bandbredden som krävs för att strömma 8K-innehåll.

Det åstadkoms genom att den komprimerade strömmen återskapas med hjälp av maskininlärning till ett resultat som motsvarar det hos den ursprungliga innehållsleverantören.

Vidare på QLED-fronten uppdaterar Samsung sin populära, och tavelliknande, modellserie The Frame med betydligt fler storlekar än tidigare. Denna kommer nu att erbjudas i storlekar från 32 tum hela vägen upp till 75 tum.

Samsungs nya QLED-sortiment inklusive det nya flaggskeppet Q950TS kommer att lanseras löpande under våren. Priserna för modellerna är ännu inte avtäckta.