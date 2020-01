Metallicgear tar Mac Pro-rivjärnet till PC

När Apple presenterade och sedermera lanserade 2019 års uppdatering av Mac Pro-designen fick chassits frontpanel omedelbart smeknamnet rivjärnet. Lustiga bilder och videoklipp på användare som testade att riva ost på datorn lät inte vänta på sig, och företag var inte heller sena med att imitera designen för PC-chassin.

Under årets CES-mässa visar Phanteks upp en egen tolkning under varumärket Metallicgear. Chassit Neo Pro lånar inspiration från Apples front, men här används ABS-plast istället för metall. Precis som med Apples dito används de stora hålen i fronten för att möjliggöra bra luftflöde in i chassit.

Bakom frontpanelen finns två monteringspunkter för fläktar på 140 millimeter, men dessa kan även användas för att montera en radiator på 280 millimeter. Till skillnad från andra imitationer följer resten av chassidesignen ett mer konventionellt upplägg för PC-chassin. Sidopanelen använder härdat glas och frontpanelens anslutningar för USB-portar och ljud huseras istället på chassits ovansida.

Sett till specifikationerna är Neo Pro ett mid-towerchassi som tillåter montering av moderkort med formfaktor upp till E-ATX, där den maximala bredden hamnar på 280 millimeter. Sett till lagring rymmer insidan två 3,5-tumshårddiskar och tre SSD-enheter av 2,5-tumsformat.

Metallicgear Neo Pro lanseras i mars 2020 med prislappen 59,90 EUR, motsvarande cirka 650 kronor.