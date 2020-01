Epic Games Store hade 108 miljoner kunder under 2019

När ett år har lagts till handlingarna det det populärt för företag att summera statistik runt sina användare och den egna verksamheten. Epic Games sällar sig till skaran med summerande information för året 2019, där statistiken täcker in allt från antalet spelare till hur mycket pengar som spenderats i butiken.

Sett till antalet kunder lättade hela 108 miljoner användare på plånboken i Epic Game Store under året. Dessa användare gjorde av med hela 680 miljoner USD, vilket motsvarar cirka 6,44 miljarder kronor. Av dessa dollarintäkter utgjorde köp av spel från tredjepart 251 miljoner USD, och ytterligare statistiska detaljer anger att 23 miljoner rabatter och kuponger löstes in.

Under 2019 delade Epic Games Store ut 73 gratisspel, och på samma sida som statistiken presenteras bekräftar företaget också att gratisspel fortsatt kommer delas ut på veckobasis under år 2020. På listan över flest aktiva spelare per nation lyckas Sverige inte kvala in på topp 20. Förstaplatsen innehas av USA med Ryssland och Kina på andra respektive tredje plats.

Butikens mest populära titlar innefattar bland annat finska Remedys stämningsfulla actionspel Control, fabriksbyggar-simulatorn Satisfactory, färgstarka FPS-spelet Borderlands 3, den andliga Fallout-uppföljaren The Outer Worlds samt fågelpysslande i Untitled Goose Game.

Tillbringade du otaliga mängder speltimmar med Epic Games Stores gratistitlar, och vilket var ditt mest spelade spel från 2019? Diskutera i kommentarerna!