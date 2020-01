Efterlängtade Cyberpunk 2077 försenas

Den som redan tagit semester för att spela Cyberpunk 2077 behöver prata med chefen imorgon. Titeln skulle enligt plan lanseras den 16 april, men nu meddelar utvecklarna CD Projekt Red att det behövs en justering.

Det nya datumet är 17 september, en försening med nästan exakt fem månader. Den extra tiden ska användas för att finputsa spelet på alla plan, för att i slutänden göra det "perfekt".

Med det nya datumet sprids vårens stortitlar ut över året. I mars släpper Valve lös den VR-fokuserade stortiteln Half-Life: Alyx, vilket följs upp den 10 april av Final Fantasy VII Remake, nyversionen av det ikoniska japanska rollspelet. Sonys efterlängtade The Last of Us Part II fick i fjol flyttad lansering till 29 maj. Nu slipper dessa titlar alltså slåss med Cyberpunk 2077 om spelarnas uppmärksamhet.

Cyberpunk 2077 baseras på rollspelet Cyberpunk 2020 av amerikanen Mike Pondsmith. Titeln släpps till PC/Windows, Playstation 4, Xbox One samt Google Stadia i september såvida inte ytterligare förseningar inträffar.

