Xbox Game Streaming tillgängligt i Sverige

Under hösten 2018 avtäckte Microsoft företagets strömmande speltjänst som då gick under namnet Project Xcloud. Likt Google Stadia och Playstation Now kan användaren via Project Xcloud strömma Xbox-spel över internetanslutningar, på såväl spelkonsoler som datorer och telefoner.

Efter en initialt begränsad testperiod expanderades tjänsten till fler länder under hösten 2019, men den gången inkluderades inte Sverige i uppställningen. Nu meddelar Microsoft att testversionen rullas ut i alla länder där Xbox One lanserats, vilket inkluderar Sverige. Tjänsten går numera under namnet Xbox Console Streaming.

För att ansluta till testperioden behöver användare vara medlemmar i Xbox Insider och ha anmält sin Xbox-konsol till uppdateringsprogrammet Xbox One Update Ring. Telefoner som ska användas med tjänsten måste vara utrustade med Android 6.0 eller senare samt Bluetooth 4.0. Sett till handkontroller krävs en Xbox One-kontroll som ansluter över Bluetooth.

För den som möter dessa kriterier fås åtkomst genom att ladda ned applikationen Xbox Game Streaming. Kraven på nätverket anger en lägsta bandbredd på 4,75 Mbit/s och rekommenderad bandbredd på 9 Mbit/s. Sett till latens anges 125 millisekunder som högsta nivå för en spelbar upplevelse, med rekommenderad högstanivå på 60 millisekunder eller lägre.

Xbox Game Streaming kan användas kostnadsfritt under testperioden. När tjänsten lanseras skarpt tillkommer en ännu inte känd månadskostnad. Betalmedlemskap hos konkurrerande tjänster som Playstation Now och Google Stadia kostar jämförelsevis 110 kronor respektive 99 kronor i månaden.

