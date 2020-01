EVGA:s prispressade Geforce RTX 2060 KO når RTX 2080-prestanda

När EVGA presenterade det prispressade grafikkortet Geforce RTX 2060 KO under CES 2020 hamnade all uppmärksamhet på den lägre prislappen. Med kostnadsbesparingar var det nog få som misstänkte att det nya kortet skulle nå väsentligt högre prestanda än ett typiskt RTX 2060-kort. En ny rapport från Gamers Nexus pekar på att just detta är fallet.

Steve Burke på Gamers Nexus förklarar fyndet i video. Det visar sig att kortets grafikkrets TU104, som normalt sett återfinns i de vassare modellerna RTX 2070 Super och RTX 2080, inte är så nedskalat som väntat. Anledningen till att EVGA utrustar sitt Geforce RTX 2060 KO med en betydligt mer kapabel krets är sannolikt att företaget erbjuds defekta TU104-kretsar av Nvidia till bra pris.

Det kan handla om defekter beräkningsenheter som måste stängas av, vilket innebär att kretsen inte kvalificerar sig för att ta plats i ett Geforce RTX 2070 eller bättre. Att ett företag säljer strypta versioner av mer kapabla grafikkretsar är inget nytt, utan tillämpas av både Nvidia och AMD för att maximera utnyttjandet av tillverkade kretsar.

RTX 2080 RTX 2070 Super RTX 2060 Krets TU104 TU104 TU106 Kretsyta 545 mm2 545 mm2 445 mm2 Arkitektur Turing Turing Turing CUDA-kärnor 2 944 st. 2 560 st. 1 920 st. Texturenheter 184 st. 160 st. 120 st. Rasterenheter 64 st. 64 st. 48 st. Tensor-kärnor 368 st. 320 st. 240 st. RT-kärnor 46 st. 40 st. 30 st. Klockfrekvens 1 515 MHz 1 605 MHz 1 365 MHz GPU Boost 1 710 MHz 1 770 MHz 1 680 MHz Beräkningskraft 10 068 GFLOPS 9 062 GFLOPS 6 451 GFLOPS Minnesbuss 256-bit 256-bit 192-bit Minnesmängd 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Minnesfrekvens 14 000 MHz 14 000 MHz 14 000 MHz Minnesbandbredd 448 GB/s 448 GB/s 336 GB/s TDP 250 W 215 W 160 W

Det som sticker ut i fallet med med EVGA Geforce RTX 2060 KO är att det strypta kortet behåller mycket av kapaciteten från dess mer kapabla syskon. I Gamers Nexus tester når EVGA-kortet nämligen rejält övertag i ett flertal prestandatester. Majoriteten av dessa berör uppgifter riktade mot produktivitet, då prestanda i spel ligger på samma nivå som ett standardkonfigurerat Geforce RTX 2060 presterar.

Störst vinster fås i textsviten Solidworks där EVGA-kortet når 47 procent bättre prestanda i testscenariot Tesla Tower, ställt mot TU106 i ett vanligt RTX 2060. Övriga scenarion i Solidworks visar prestandavinster mellan 30–40 procent. Vidare prestandaresultat visar att RTX 2060 KO renderar 3D i applikationen Blender 27 procent snabbare.

När RT-kärnorna används sjunker övertaget till 19 procent, vilket indikerar att flyttalsenheterna strukit på foten. Samtliga resultat som hamnade under basnivån för RTX 2060 hamnar inom felmarginalen. I kommunikation med Gamers Nexus har EVGA indikerat att företaget ämnar sälja Geforce RTX 2060 KO med den strypta TU104-kretsen.

Att kretsen används i samtliga exemplar av EVGA:s kort kan dock inte garanteras då det beror på tillgången av Nvidias strypta kretsar. I fall där tillgången på enklare TU106 är större kan EVGA välja att utrusta korten med denna krets istället.

Mer kapacitet till lägre pris till trots, Gamers Nexus är tydliga med att EVGA Geforce RTX 2060 KO inte ger några prestandamässiga fördelar över ett standardkonfigurerat RTX 2060 sett till spelprestanda. Den som renderar grafik i Solidworks eller Blender får däremot väldigt mycket prestanda för pengarna.

Läs mer om EVGA Geforce RTX 2060 KO: