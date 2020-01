Google Stadia Pro bjuder på Metro Exodus

Google sjösatte den strömmande speltjänsten Stadia i november 2019. Inledningsvis är endast tjänstens kostnadsbelagda Pro-abonnemang tillgängligt, där användare varje månad får tillgång till två nya "gratistitlar" som finns att köpa i butiken.

Google avtäcker nu februari månads Pro-spel, vilka utgörs av en mindre Stadia-exklusiv titel och en av tjänstens tungviktare. I det Stadia-exklusiva äventyrsspelet GYLT blandas fantasi och verklighet i en surrealistisk och melankolisk spelvärld. Spelet utvecklas av Tequila Works och kan för närvarande köpas till ett pris om 299 kronor.

Februari månads otvivelaktiga tungviktare är Metro Exodus, ett FPS-spel som utspelar sig i det postapokalyptiska forna Ryssland. Spelet baseras på boken av ryska författaren Dmitry Glukhovsky och följer seriens tidigare spel Metro 2033 och Metro: Last Light. Metro Exodus kan för närvarande köpas för 399 kronor i Stadia-butiken.

I samband med avtäckandet av de nya Pro-titlarna beskriver Google förbättringar av tjänstens system för utmärkelser (eng. achievements). Förbättringen innefattar att notiser nu visas på samtliga plattformar. Det innebär att notiser om vunna utmärkelser visas oavsett om användaren spelar Stadia-titlar via webbläsaren eller över Chromecast Ultra, vilket inte var fallet tidigare.

I samma blogginlägg nämner Google även att ett flertal tidigare Stadia Pro-titlar fortfarande kan adderas till spelkatalogen. Farming Simulator 19 och Thumper fortsätter vara tillgängliga även under februari månad, medan Samurai Showdown och Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration utgår den 31 januari. Den som ännu inte adderat de två sistnämnda titlarna bör alltså göra detta omgående.

Till sist nämns också rabatterade priser för Pro-kunder, där motorcross-spelet Trials Rising kan köpas för 151,60 kronor och våldsamma Mortal Kombat 11 kan fås för 255,60 kronor.

Metro Exodus och GYLT adderas till Stadia Pro-utbudet den 1 februari 2020.

