Nvidias strömmande speltjänst Geforce Now blir aggressivt prissatt

Trots att Geforce Now ännu inte lanserats i skarp version har Nvidias strömmande speltjänst funnits länge. Den gick ursprungligen under namnet Nvidia Grid, och bestod då av ett kurerat utbud av spel som användaren fick tillgång till via en prenumerationsmodell. Under 2017 stöptes tjänsten om till Geforce Now, där användaren istället hyr åtkomst till hårdvaruresurser på Nvidias servrar.

Istället för ett kurerat utbud av spel kan användaren istället använda befintligt spelutbud i exempelvis Steam-katalogen och köra spelen på den virtuella hårdvaran i Nvidias servrar. En betaversion av Geforce Now sjösattes för PC/Windows och Mac OS i december 2017, vilket expanderades till att även stöda Android hösten 2019.

Betaversionen har kunnat användas kostnadsfritt, men nu avtäcker Videocardz uppgifter om prisnivåerna för tjänstens prenumerationsmodell. Denna består av två nivåer där gratisversionen "Free" ger spelaren tillgång till den virtuella hårdvaran men är begränsad till en timme långa spelsessioner. Nivån kommer också med standardåtkomst, vilket sannolikt innebär ett kösystem för åtkomst till tjänsten.

Nästa nivå heter "Founders" och får en månatlig avgift på 4,99 USD, motsvarande cirka 50 kronor. Här bjuds spelaren på prioriterad åtkomst, "utökade spelsessioner" och stöd för ray tracing för de spel som stöder företagets RTX-teknik. Founders-nivån kommer också med tre månaders kostnadsfri testperiod.

Founders-nivån är aggressivt prissatt med de etablerade tjänsterna på marknaden, där både Googles Stadia Pro och Sonys Playstation Now kostar 99 kronor (9,99 USD) per månad. Prisnivåer för Microsofts kommande tjänst Project Xcloud har ännu inte avslöjats.

Enligt källor till Wccftech utforskade Nvidia prisnivåer om 10 USD/månad, men valde lägre pris för att bättre mota konkurrens från Microsoft, Google och Amazons speltjänster. Uppgifterna avslöjar dock inte när Geforce Now är tänkt att lanseras i skarp version.

