Poco X2 är budgettelefon med 120 Hz-skärm

Mobilföretaget Poco knoppades nyligen av från moderbolaget Xiaomi. Företaget har sitt arv i den uppskattade budgetmobilen Pocofone F1. Med förhållandevis kapabla specifikationer till lågt pris blev telefonen populär bland de som inte uppskattar prisnivåerna hos dagens premiumtelefoner. Poco X2 ser ut att fortsätta på föregångarens inslagna väg.

Den kinesiska sajten Gizchina avtäcker bilder på marknadsföring av den kommande telefonen, där specifikationer avslöjas. Poco X2 bestyckas med en 6,67 tum stor LCD-skärm vilken uppdateras i hela 120 Hz, vilket normalt sett återfinns i betydligt dyrare telefoner. Systemkretsen i fråga är Qualcomms Snapdragon 730G, en krets i mellanklassen med fokus på spelprestanda.

Vidare bestyckas telefonen med fyra bakre kameror. Den primära kameran består av en sensor på 64 megapixel. Denna sällskapas av en vidvinkelkamera på 8 megapixel, en porträttkamera på 2 megapixel samt en makrokamera på 5 megapixel. De främre kamerorna utgörs av ett par på 20 respektive 2 megapixel. Bilderna avslöjar också en hörlursingång.

Dessa relativt imponerande specifikationer kommer med förhållandevis lågt pris. De läckta produktpresentationerna avslöjar en modell med 64 GB lagringsutrymme och 6 GB primärminne till ett pris om 270 USD, motsvarande cirka 3 300 kronor.

