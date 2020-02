Poco X2 lanseras med 120 Hz-skärm och rejäl snabbladdning

I slutet av förra veckan avslöjade den indiska avdelningen av mobilföretaget Poco några detaljer om företagets kommande Poco X2. Avslöjade detaljer innefattade då snabb bilduppdatering på 120 Hz och en systemkrets i mellanklassen. Poco X2 lanseras nu med dessa och ytterligare specifikationer bekräftade.

Here's a final list of the unbelievable specs that the #POCOX2 has to offer for an experience that's #SmoothAF!

- #120HzDisplay

- Qualcomm Snapdragon 730G

- LiquidCool technology

- 4500 mAh battery

- 27W charger in-box

- 64MP Quad camera Sony IMX 686

- 20 MP dual front camera pic.twitter.com/r6J55TkgVw