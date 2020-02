Nvidia lanserar speltjänsten Geforce Now

Nvidias tillskott för strömmande speltjänster heter Geforce Now. Tjänsten låter användare strömma sitt spelbibliotek från Nvidias servrar och har kunnat testköras i en betafas som sjösattes i början av 2018. Nu lanseras Geforce Now i skarp version och med lanseringen följer stöd för Nvidias RTX-teknik.

Geforce Now skiljer sig från konkurrenterna i att det inte handlar om en prenumerationstjänst där spelare får tillgång till ett utbud av spel likt de modeller Google Stadia och Playstation Now tillämpar. Geforce Now låter istället användaren prenumerera på tillgång till virtuell hårdvara i Nvidias serverhallar.

Spelutbudet som körs på dessa servrar utgörs istället av användarens egna spelbibliotek. I praktiken innebär det att spelaren loggar in på Geforce Now och på den virtuella hårdvaran loggar användaren sedan in på önskad spelbutik, exempelvis Steam. Om önskat spel stöds på Geforce Now startas och strömmas det till spelaren över internetanslutningen.

Precis som tidigare rapporter angivit erbjuds två nivåer i prenumerationsmodellen. Ett gratiskonto ger spelaren en timme långa spelsessioner och standardåtkomst, vilket innebär att inloggning kommer med en väntelista. Gratisabonnemanget får inte heller RTX-stöd.

Founders-nivån ger spelaren prioriterad åtkomst, sex timmar långa spelsessioner och tre månaders kostnadsfri testperiod. Till skillnad från exempelvis Google Stadia erbjuds i dagsläget ingen 4K-nivå utan taket sätts vid upplösningen 1 920 × 1 080 pixlar i 60 Hz.

Sett till vilken prestanda kunder kan vänta sig lovar Nvidia motsvarande ett Geforce RTX 2080. Nvidia tillämpar här en dynamisk modell där spelaren kan tilldelas ett dedikerat grafikkort vid krävande spel, men vid enklare belastningar kan resurserna från ett grafikkort fördelas mellan flera spelare.

Datacentren som utgör Geforce Now utgörs av nio datacenter i Nordamerika och sex i västra Europa. Enligt Nvidias uppgifter stöds över 1 000 spel från start vilket ska utökas över tid. Plattformarna som stöds är desamma som under betaperioden, vilket innefattar Windows, Mac OS och Android. Föga överraskande stöds även företagets egna mediaenheter Nvidia Shield.

Sett till kraven på bredbandsanslutning anger Nvidia en lägstanivå på 15 Mbit/s för upplösningen 720p i 60 Hz. För upplösningen 1080p i 60 Hz stiger kravet till 25 Mbit/s. För bästa möjliga upplevelse rekommenderas dock 50 Mbit/s eller mer. För användare som ansluter trådlöst över Wifi rekommenderas 5 GHz-bandet, vilket i praktiken innebär Wifi 5 (tidigare 802.11ac) eller senare.

Priset för Founders-nivån är 59 kronor i månaden för en prenumerationsperiod på 12 månader. Vid lanseringen bjuds Founders-prenumeranter även på en gratis testperiod på tre månader.

Vad tycker du om Geforce Now-modellen med att hyra virtuell hårdvara i molnet kontra prenumeration på spelutbud alá Google Stadia?