Electronic Arts lägger ned svensk studio och flyttar Need for Speed

Under år 2011 startade spelutgivaren Electronic Arts en utvecklarstudio i Göteborg, med den huvudsakliga uppgiften att förvalta och utveckla nya titlar i racingserien Need for Speed. Namnet på studion blev Ghost Games vilka har hunnit släppa fyra titlar, där senaste tillskottet är Need for Speed: Heat.

Ghost Games bidrag har fått svalt till ljummet mottagande av såväl pressen som spelare. Enligt en rapport från Gamesindustry.biz väljer Electronic Arts nu att lämna över ansvaret för Need for Speed till brittiska utvecklaren Criterion Games, som tidigare utvecklat ett flertal delar inklusive relativt väl mottagna Need for Speed: Hot Pursuit och Most Wanted.

I samband med flytten väljer Electronic Arts att "banta" Ghost Games, vilket innebär att upp till 30 tjänster riskerar att försvinna. Företaget passar också på att byta namn på studion till EA Gothenburg, vilken nu blir en hubb för ingenjörer som ska assistera olika delar av koncernen.

Nygamla utvecklaren Criterion Games upplever något av en déja vu, då studion under år 2013 bantades ned och många av de anställda som jobbat på Need for Speed flyttade till Ghost Games i Göteborg. Criterion Games har de senaste åren huvudsakligen assisterat EA Dice med utvecklingen av Star Wars: Battlefront-serien, men får nu alltså åter chansen att ratta Electronic Arts gamla racingserie.

