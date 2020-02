Stadia får nya premiärspel – Baldur's Gate III bekräftas för lansering 2020

Trots en turbulent lansering jobbar Google vidare med strömmande speltjänsten Stadia, som snart får tillskott av fem nya spel. Dessa fem titlar gör premiär först på Stadia, men Googles blogginlägg nämner inte hur länge Stadia-spelare får exklusiv tillgång till titlarna innan de letar sig över till andra plattformar.

Det spel som tilltalar fans av gamla skolans hårdkokta FPS-titlar är Serious Sam Collection, vilken samlar seriens tre delar inklusive deras respektive expansioner. Serious Sam: The First Encounter släpptes år 2001, där spelaren avverkar horder av fiender i samma anda som 90-talets legendar Doom. Serious Sam Collection innehåller HD-versionerna av seriens två första delar samt Serious Sam 3: BFE.

Nästa spel i uppställningen är nyversionen av Panzer Dragoon, där originalet släpptes till spelkonsolen Sega Saturn år 1995. Sett till spelmekaniken flyger spelaren in i skärmen och skjuter ned anstormande fiender, ett så kallat shoot 'em up. Nyversionen uppgraderar originalet sett till grafik, kontroll och ljud.

En upplevelse av det lugnare slaget är Lost Worlds: Beyond the Page, vilket är ett äventyrsspel med fokus på berättande. Handlingen är skriven av författaren Rhianna Pratchett. Spelmekaniskt löser spelaren olika pussel relaterade till spelvärlden och de miljöer som utgör denna.

Nästa titel fortsätter på spåret med pussel, i form av spelet Stacks on Stacks (on Stacks). Här ska spelaren bygga arkitektoniskt stabila staplar av 3D-objekt, samtidigt som dessa ska skyddas från illasinnade spöken, eldsprutande drakar och andra ting som hyser aggression mot staplade konstruktioner.

Det sista spelet att göra premiär först på Stadia är Spitlings, vilket representerar uppställningens multiplayer-fokuserade upplevelse. Här ska upp till fyra spelare samarbeta om att få sitt rektangulära kreatur att spotta tänder för att attackera fienden eller hoppa. Om en spelare misslyckas måste alla börja om, vilket gör spelet till en "skrik åt dina vänner"-titel.

I blogginlägget bekräftar Google återigen att efterlängtade rollspelet Baldur's Gate III släpps på Google Stadia i år, tillsammans med bland annat Orcs Must Die 3. Även dessa titlar gör premiär först på Stadia innan de letar sig vidare till andra plattformar.

