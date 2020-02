Gammal är äldst – Windows 2000 fyller 20 år

Den 17 februari år 2000 sjösatte Microsoft operativsystemet Windows 2000. Under utvecklingen gick systemet under namnet Windows NT 5.0, och logiskt nog då det var efterföljaren till Windows NT 4.0 som lanserades fyra år tidigare.

Precis som tidigare syskon i Windows NT-familjen riktades Windows 2000 mot arbetsstationer, servrar och professionella användare. Tillsammans med Windows Me blev Windows 2000 det sista operativsystemet att delas upp på två olika kodbaser för professionella användare och konsumenter, då efterföljarna Windows XP och Windows Server 2003 båda baserades på Windows NT-kärnan.

Inför lanseringen marknadsfördes Windows 2000 som det säkraste Windows-systemet hittills, och ett flertal moderniteter introducerades. Bland dessa innefattades bland annat filsystemet NTFS 3.0, kryptering av filsystemet och dynamiska lagringsvolymer. En stor nyhet för företagsanvändare var introduktionen av Windows-domäner i form av Active Directory.

Trots fokus på professionellt bruk byggde Microsoft in ett flertal konsumentfokuserade tekniker. Bland dessa ingick bland annat stöd för grafik och multimedia via DirectX 7.0 och mediauppspelning via Windows Media Player. Datorspelare som valde att satsa på Windows 2000 kunde göra detta fram till februari 2010 då den sista uppdateringen av DirectX 9.0c släpptes.

Windows 2000 släpptes i de tre utgåvorna Professional, Advanced Server och Datacenter Server. Microsoft avslutade stödet för systemet den 13 juli 2010.

Har du några varma minnen från Windows 2000, eller kom din första kontakt med NT-kärnan med Windows XP? Dela med dig i kommentarerna!