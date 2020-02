HTC Vive Cosmos Elite är entusiast-VR med extern och intern spårning

Från att inledningsvis varit en ensidig marknad med Oculus Rift som pionjär befolkas VR-marknaden idag av ett flertal starka konkurrenter. Oculus högpresterande VR-headset konkurrerar bland annat med Valve Index och HTC Vive, där det sistnämnda företaget nu introducerar tre nyheter. För entusiasterna är Cosmos Elite den stora nyheten i uppställningen.

HTC Vive Cosmos Elite är en uppgraderad variant av Cosmos som lanserades i slutet av 2019. Den stora nyheten i Cosmos Elite är att headsetet har en förinstallerad frontplatta (eng. faceplate) med stöd för extern spårning via Steam VR-kompatibla basstationer.

Detta ersätter systemet i den ursprungliga Cosmos-modellen, som endast stöder så kallad inside out-spårning där kameror och sensorer monteras på headsetet. Det som dock inte framgår är huruvida den ursprungliga frontplattan med inside out-spårning från Vive Cosmos medföljer Elite-varianten.

Specifikationer: HTC Vive Cosmos

Egenskap Värde Skärm Dubbla 3,4-tums LCD-paneler Upplösning 2 880 × 1 700 pixlar

(1440 × 1700 pixlar per öga) Bilduppdatering 90 Hz Synfält (FoV) 110 grader Ljud Inbyggda stereohögtalare Anslutningar USB-C 3.0, Displayport 1.2, proprietär modulanslutning Spårning Minimum 2m × 1,5m för rumskalespårning Moduler Vive Motion Mod (Vive Steam VR Mod säljs separat) Trådlöst stöd Ja, säljs separat.

Cosmos Elite stöder dock även tillbehöret Vive Tracker, vilket lägger till stöd för spårning av valfria objekt. Cosmos Elite kan förbokas från och med den 4 mars 2020 till ett pris om 11 490 kronor. Den separata frontplattan med extern spårning ska även kunna köpas under årets andra kvartal med prislappen 2 490 kronor.

Nästa nyhet heter Cosmos XR, vilken adderar förstärkt verklighet (eng. augmented reality, AR). Cosmos XR är dels ett fristående headset och dels en frontplatta, där båda varianter bestyckas med två högupplösta kameror som lyfter in omgivningen runt användaren in till VR-upplevelsen. HTC avslöjar inte pris, men Cosmos XR visas upp under utvecklarmässan GDC 2020 som går av stapeln 16 mars.

Den sista nyheten i uppställningen heter Cosmos Play, vilket är en enklare version av grundmodellen. Här används samma inside out-spårning men skruvar ned originalets sex kameror till fyra stycken, och lär därmed inte erbjuda lika god precision i spårning av kontroller och rörelser.

Cosmos Play bestyckas inte heller med integrerade hörlurar men är likt Elite-modellen kompatibel med frontplattor för HTC Vive Cosmos. HTC meddelar att företaget avslöjar fler detaljer om Cosmos Play inom de kommande månaderna, inklusive prisnivå och lansering.

