Retrodatorn ZX Spectrum Next lanseras med stöd för originalmoddar

Att klassiska datorer lanseras ånyo i uppdaterade retro-versioner är inget nytt. Allt från Atari VCS till The C64 återupplivar gamla varumärken med stöd för moderna tekniker. Kickstarter-projektet ZX Spectrum Next skiljer sig från konkurrenterna i det att den är kompatibel med både spel och de otaliga modifikationer som släppts till originaldatorn.

Jämfört med konkurrenterna är ZX Spectrum inte lika namnkunnig. Datorn utvecklades av brittiska Sinclair Research och lanserades på den inhemska marknaden år 1982. Namnet Spectrum kom från det att datorn skröt med en för sin tid imponerande färgskärm, till skillnad från den monokroma skärmen hos föregångaren ZX81.

ZX Spectrum blev en succé på den brittiska marknaden, men fick mer begränsad spridning internationellt. Under åren som gått har en entusiastisk användarskara hållit datorn vid liv, och nya spel och modifikationer av hårdvaran släpps fortfarande. Under år 2016 sjösattes ett Kickstarter-projekt vid namn ZX Spectrum Next, med målet att leverera en modern men helt kompatibel version av originalet.

ZX Spectrum Next bygger på en programmerbar krets, så kallad FPGA, som programmerats för att exakt efterlikna originalhårdvaran. Fördelen med att implementera hårdvaran i en FPGA-krets är att systemet får stöd för moderna tekniker som lanserats under de årtionden som gått sedan ZX Spectrum släpptes samtidigt som full kompatibilitet uppnås.

Detta innefattar bland annat stöd för SD-minneskort, HDMI-utgång och väsentligt snabbare processor på 1 GHz. Originaldatorns ursprungliga primärminne på maximala 128 KB växer också markant till 512 MB. Datorns skal har också designats av Rick Dickinson som designade originaldatorn.

Utöver den moderniserade insidan meddelar gruppen bakom datorn att ZX Spectrum Next stöder samtliga modifikationer som gjorts till 80-talsikonen. Utöver detta kan den även anslutas till andra datorer, som exempelvis Raspberry Pi-familjen, för ytterligare utökad prestanda.

Gruppen bakom ZX Spectrum Next meddelar att såväl hårdvaran som firmware-mjukvara ska göras tillgänglig som öppen källkod efter datorns lansering. Priset hamnar på 210 GBP, motsvarande cirka 2 600 kronor. I skrivande stund är datorn slutsåld och planer för ytterligare produktion är oklart.

