Google Stadia-kod skvallrar om gratistjänst och strömning till Youtube

Version 2.7 av Google Stadia har nu letat sig ut på Play Store. I och med det gjorde sajten 9to5Google en djupdykning i programmets kod för att leta efter ledtrådar till kommande funktioner. Trots att uppdateringen ytligt endast innebär förbättringar av utseendet finns det mycket nytt att rapportera.

Text on the button that allows the user to skip code redemption and continue on with the account creation flow.

Idag är Google Stadia endast tillgängligt för användare som antingen betalat för Stadia Founder's Edition, Premiere Edition eller blivit inbjudna med ett så kallat Buddy Pass. I koden till senaste uppdateringen finns det dock information om ett ytterligare alternativ för medlemskap.

Vid registrering av ett gratiskonto tyder koden på att det kommer finnas en möjlighet att ta del av "1 month Stadia Pro free trial", ett sätt att låta användare testa tjänsten innan de bestämmer sig för att teckna en prenumeration. Annars är det medlemskapet Stadia Base som gäller, en gratisversion som bygger på att användarna betalar för samtliga titlar och avnjuter dessa i lägre upplösning.

In order to provide the best game quality for everyone, we limit the number of accounts on Stadia. We’ve hit that limit, but we’re working hard to build additional room in the Stadia cloud so more people can enjoy the same high-quality game performance. Please check back in the future for new player availability.