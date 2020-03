Seasonic utökar Prime-serien med tre fläktlösa nätaggregat

Seasonics nätaggregat, både de under eget varumärke samt produkterna som tillverkas åt andra, är populära val i entusiastbyggen. Företagets signum är beprövade plattformar, hög verkningsgrad, modularitet samt generösa garantivillkor. Dessa egenskaper ser företagets tre nylanserade passivt kylda nätaggregat i serien Prime Fanless ut att bygga vidare på.

Först ut är toppmodellen Prime Fanless TX-700, med en uteffekt om 700 W vid 40° C. Paradnumret är en verkningsgrad på över 95 procent i det europeiska elnätet (230 V), vilket resulterar i en 80 Plus Titanium-certifiering. TX-700 utrustas med kablage för dubbla grafikkort, hela tolv SATA-enheter samt dubbla EPS 12V-kontakter. Därtill utlovas tolerans för spänningsreglering på 0,5 procent, en livslängd på 150 000 timmar vid 25° C, samt hela tolv års garanti.

Samtidigt passar Seasonic även på att lansera två instegsmodeller i serien – Prime Fanless PX-450 samt PX-500. Uteffekterna är här 450 respektive 500 W, medan verkningsgraden anges till strax under 95 procent för en 80 Plus Platinum-certifiering. Likt TX-700 är PX-seriens aggregat fullt modulära och följer ATX-standarden, men är fysiskt tre centimeter grundare.

Övriga egenskaper såsom full modularitet, spänningsreglering inom 0,5 procent och tolv års garanti bibehålls, medan expansionsmöjligheter i form av SATA- och PCI Express-kablar skalas ned jämfört med storebror TX-700. Exempelvis utrustas både PX-450 och PX-500 med dubbla EPS 12V-kontakter, men PX-450 förses med en ensam PCI Express-kabel där PX-500 har två.

Seasonic Prime Fanless PX-450, PX-500 samt TX-700 gör 2017 års TX-600 sällskap på marknaden inom kort. Inga riktpriser har angivits, men av TX-600 att döma kommer ingen medlem i serien Prime Fanless bli något för den priskänslige.