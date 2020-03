Halo: Combat Evolved Anniversary släppt på PC/Windows

Under våren 2019 meddelade Microsoft och utvecklaren 343 Industries att spelserien Halo var på väg till PC/Windows. I praktiken handlade det om en successiv portning av samlingspaketet The Master Chief Collection som tidigare funnits tillgängligt till Xbox One, där detta skulle få stöd för mer PC-specifika funktioner som högre upplösningar och upplåst bildfrekvens.

Efter att ha rullat ut PC-versionen av Halo: Reach i december har nu turen kommit till den ursprungliga delen av sagan, nämligen Halo: Combat Evolved. Spelet släpptes för första gången till Xbox år 2001 och portades därefter till Windows två år senare. Versionen som släpps nu baseras dock på "Anniversary"-varianten från 2011 med kraftigt uppgraderad grafik ställt mot originalet.

Bakom portningen står Saber Interactive, vilka utförde konverteringen av The Witcher 3 till Switch. Versionen till PC får inte helt oväntat stöd för mus och tangentbord och flertalet olika upplösningar, däribland ultrabreda sådana. Vidare implementeras ställbart synfält (FOV), variabel bildfrekvens samt möjligheten att växla mellan det uppdaterade grafikläget och det ursprungliga från 2001.

I samband med utrullningen av Halo: Combat Evolved Anniversary till PC meddelar utvecklaren 343 Industries att portningen av Halo 2: Anniversary till plattformen fortskrider som planerat. Släppet väntas ske någon gång under år 2020 i upptakten till att studion färdigställer nästa del i sagan, Halo Infinite.

Spelsamlingen Halo: The Master Chief Collection, som just nu innehåller Halo: Reach och Halo: Combat Evolved Anniversary, finns tillgänglig till PC/Windows via Steam, Microsoft Store samt Xbox Game Pass for PC.

Har du några härliga minnen från Halo-spelande, själv eller med andra i co-op? Dela med dig i kommentarerna!